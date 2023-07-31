«Барселона» сможет потратить на замену Дембеле лишь 10 миллионов евро

Каталонская «Барселона» оказалась в очень трудной финансовой ситуации. Журналист Рамон Фуэнтес в социальных сетях сообщает, что если сегодня «ПСЖ» успеет заплатить за вингера Усмана Дембеле отступные в размере 50 миллионов евро, «сине-гранатовые» смогут потратить из этой суммы только 10 миллионов, чтобы купить игрока на замену французу.

Дело в том, что ровно половина из 50 миллионов евро отступных полагается самому Дембеле. Таким образом «Барселоне» достанется 25 миллионов, но от этой суммы команда может потратить лишь 40%, если верить источнику.

Ранее стало известно, что Дембеле дал добро на переход в «ПСЖ» и согласовал условия контракта.