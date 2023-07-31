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В «Бенфике» высказались о трансфере Фелиша

31 Июля 2023 • 08:58 Комментировать

Наставник лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт дал комментарий касательно возможного подписания форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

«Бенфика» продала Жоау за 120 миллионов и теперь хочет его вернуть? С экономической стороны это просто невозможно.

Фелиш – хороший футболист. Возможно, в последние годы его прогресс приостановился. Я не знаю, с чем это связано. Об этом нужно спрашивать не у меня», - передает слова специалиста AS.

Во второй половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Фелиш провел 16 поединков в Премьер-лиге и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Роджер Шмидт Жоау Фелиш
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