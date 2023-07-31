Усман Дембеле решил, где продолжит карьеру

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ». Об этом футболист сообщил во время беседы со своими одноклубниками, рапортует в социальных сетях журналист Елена Кондис.

Ранее в прессе появилась информация, что полузащитник договорился с парижским клубом о долгосрочном трудовом договоре, который будет рассчитан до середины 2028 года. За трансфер Дембеле руководство парижского клуба заплатит «сине-гранатовым» 50 миллионов евро.

Усман перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Сумма сделки составила 105 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 35 матчах за каталонскую команду, забил восемь мячей и отдал девять голевых передач.