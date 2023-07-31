Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле решил, где продолжит карьеру

31 Июля 2023 • 07:47 Комментировать (5)

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле переходит в «ПСЖ». Об этом футболист сообщил во время беседы со своими одноклубниками, рапортует в социальных сетях журналист Елена Кондис.

Ранее в прессе появилась информация, что полузащитник договорился с парижским клубом о долгосрочном трудовом договоре, который будет рассчитан до середины 2028 года. За трансфер Дембеле руководство парижского клуба заплатит «сине-гранатовым» 50 миллионов евро.

Усман перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Сумма сделки составила 105 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер поучаствовал в 35 матчах за каталонскую команду, забил восемь мячей и отдал девять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
bulls99
31 Июля 2023 в 09:34
Ещё Гави и Педри отдай !
bulls99
31 Июля 2023 в 09:33
Хави , ты совсем там чокнулся ?? Дембеле лучший в Барсе !
San13
31 Июля 2023 в 08:15
Ну слава богу. Жаль только столько бабла потеряно на этом придурке. В остальном считаю это положительная новость.
bulls99
31 Июля 2023 в 09:32
Придурок это ты , бестолковый .
San13
31 Июля 2023 в 09:55
Не истери, истеричка. В чем он лучший? за 6 лет в Барсе 40 голов и 43 ассиста, топ показатель? Вечное выкручивание Барсе рук при пролонгации контракта, в этом лучший? Или быть может он обладает высокой завершающей результативностью? Может у него нестандартное мышление? Да нифига. В чем он лучший, так это по количеству проведённого времени в лазарете, поеданию чипсов и куче нереализованных моментов.
Его небольшие плюсы, затмевают куча минусов. И я рад что Барса избавиться от этого ушлёпка.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
09:41 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» хочет подписать вратаря сборной Испании
09:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может заменить Дембеле вингером «Баварии»
08:58 · Испания. Ла Лига
В «Бенфике» высказались о трансфере Фелиша
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала ценник, за который продаст Торреса
07:47 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле решил, где продолжит карьеру 5
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»
02:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен согласовать трансфер Мбаппе уже на этой неделе слухи
01:33 · Испания. Ла Лига
Источник: Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ» слухи
01:24 · Германия. Бундеслига
«Севилья» не планирует отпускать Буну в аренду в «Баварию»
01:16 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, как «Барселона» воспользуется средствами от продажи Дембеле
00:56 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Ферлана Менди 1 слухи
00:37 · Испания. Ла Лига
Эззалзули готов сменить «Барселону» на другой клуб Ла Лиги слухи
00:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова предложить «ПСЖ» двух игроков в обмен на Мбаппе слухи
30 Июля
22:59 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль – после 0:3 от «Барселоны»: «В официальных турнирах мы их обойдём»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Атлетико» 1
Все новости
Рекомендуем