Инсайдер Романо рассказал, как «Барселона» воспользуется средствами от продажи Дембеле

«Барселона» сможет провернуть ряд трансферных сделок в случае продажи вингера Усмана Дембеле.

26-летнего француза намерен выкупить «ПСЖ», готовый активировать пункт отступных в размере 50 млн евро. Как отмечает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, если Дембеле будет продан, часть вырученных от трансфера средств «Барселона» сможет вложить в подписание правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Именно португалец считается приоритетной целью «сине-гранатовых». Альтернативный вариант – 18-летний Иван Фреснеда из «Вальядолида», также выступающий на правом фланге обороны.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Канселу в 50 млн евро, а Фреснеды – в 15 млн.