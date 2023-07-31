Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди выбыл из строя из-за травмы.

28-летний игрок был заменён на 45-й минуте недавнего товарищеского матча против «Барселоны», который завершился поражением команды Карло Анчелотти со счётом 0:3. Согласно сведениям Onda Cero, француз повредил подколенное сухожилие, из-за чего как минимум на протяжении месяца не сможет выходить на поле.

В прошедшем сезоне Ферлан Менди принял участие в 28 поединках «Реала» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Значительную часть минувшей кампании латераль пропустил из-за мышечных травм.