Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули дал согласие на переход в «Бетис».

Марокканский футболист хочет получать регулярную игровую практику, на что, вероятно, не сможет рассчитывать в «Барселоне». По информации журналиста Санти Ауны, 21-летний игрок уже договорился с «Бетисом», при этом клубы пока не согласовали сделку. Ранее сообщалось, что рулевой каталонцев Хави Эрнандес намерен удержать Эззалзули.

Действующий контракт футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне он отметился четырьмя голами и двумя ассистами в 28 матчах Ла Лиги, выступая за «Осасуну» на правах аренды.