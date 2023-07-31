«Барселона» может пожертвовать двумя игроками ради неожиданного подписания Килиана Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» готов продать 24-летнего нападающего, чтобы не лишиться его в следующем году без платы за трансфер. Вместо Мбаппе в Париже может оказаться Усман Дембеле, которого французский гранд планирует выкупить за 50 млн евро, как это позволяет сделать пункт отступных в его контракте. По данным журналиста Лоика Танзи, «Барселона» готова предложить «ПСЖ» обмен Мбаппе на Дембеле и Гави. Об этом стало известно от окружения 26-летнего французского вингера «сине-гранатовых».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Усмана Дембеле в 60 млн евро, Гави – в 90 млн, а Мбаппе – в 180 млн.