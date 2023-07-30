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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Карвахаль – после 0:3 от «Барселоны»: «В официальных турнирах мы их обойдём»

30 Июля 2023 • 22:59 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не стал делать трагедии после поражения от «Барселоны» со счётом 0:3. Каталонцы взяли верх в товарищеском «эль класико» - гранды испанского футбола встречались в США в ночь с субботы на воскресенье, если говорить о восточноевропейском времени.

«Я уверен, что в официальных турнирах мы их обойдём. У нас были моменты. Не переживайте, когда наступит момент истины, мы их не пропустим», - сказал Карвахаль, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Испании стала «Барселона», а «Реал» занял второе место. Для каталонцев это был первый титул Ла Лиги с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Даниэль Карвахаль Дани Карвахаль
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