​Карвахаль – после 0:3 от «Барселоны»: «В официальных турнирах мы их обойдём»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не стал делать трагедии после поражения от «Барселоны» со счётом 0:3. Каталонцы взяли верх в товарищеском «эль класико» - гранды испанского футбола встречались в США в ночь с субботы на воскресенье, если говорить о восточноевропейском времени.

«Я уверен, что в официальных турнирах мы их обойдём. У нас были моменты. Не переживайте, когда наступит момент истины, мы их не пропустим», - сказал Карвахаль, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Испании стала «Барселона», а «Реал» занял второе место. Для каталонцев это был первый титул Ла Лиги с 2019 года.