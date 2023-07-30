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Стало известно, почему Дембеле не продлил контракт с «Барселоной» слухи

30 Июля 2023 • 22:00 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» не смогла договориться с Усманом Дембеле о новом контракте.

Действующий контракт француза истекает через год, и в каталонском клубе планировали заключить с ним новое соглашение, чтобы исключить из договора пункт отступных в размере 50 млн евро. Судя по всему, эта опция помешает «Барселоне» сохранить 26-летнего вингера, поскольку ею решил воспользоваться «ПСЖ», и игрок склоняется к переезду в Париж.

Как стало известно RAC1, руководство «сине-гранатовых» пыталось договориться с Дембеле о новом контракте, но тот попросил дополнительные 6-7 млн евро, что клуб счёл неприемлемым. Матеу Алемани и Хави Эрнандес всё ещё пытаются переубедить футболиста остаться, но сделать это будет непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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