«Барселона» не смогла договориться с Усманом Дембеле о новом контракте.

Действующий контракт француза истекает через год, и в каталонском клубе планировали заключить с ним новое соглашение, чтобы исключить из договора пункт отступных в размере 50 млн евро. Судя по всему, эта опция помешает «Барселоне» сохранить 26-летнего вингера, поскольку ею решил воспользоваться «ПСЖ», и игрок склоняется к переезду в Париж.

Как стало известно RAC1, руководство «сине-гранатовых» пыталось договориться с Дембеле о новом контракте, но тот попросил дополнительные 6-7 млн евро, что клуб счёл неприемлемым. Матеу Алемани и Хави Эрнандес всё ещё пытаются переубедить футболиста остаться, но сделать это будет непросто.