Гаттузо рассказал, что его не устраивало в «Валенсии»

Наставник Дженнаро Гаттузо высказался о своей работе в «Валенсии».

Итальянский специалист возглавил «летучих мышей» в июле 2022 года, а уже в январе покинул пост.

«Я с самого начала понимал, что берусь за непростую работу, но для меня было честью попробовать себя в таком клубе. У меня осталось много хороших воспоминаний.

«Валенсия» – клуб с великой историей, и он заслуживает большего, чем имеет сейчас. В последний день летнего трансферного окна мы остались без Солера и Гуэдеша. Все понимали, что в январе нам нужно подписать двух-трёх игроков, но в итоге никто не был подписан. Поняв, что договорённости не выполняются, я решил уйти», – цитирует журналист Альфредо Педулла 45-летнего тренера.