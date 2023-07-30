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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Кадис» хочет заменить Бонгонда Янузаем

30 Июля 2023 • 20:30 Комментировать

В летнее трансферное окно «Кадис» потерял Тео Бонгонда – вингер отправился в «Спартак». Испанский клуб может заменить этого игрока Аднаном Янузаем. Как сообщает Diario de Sevilla, «Кадис» может арендовать 28-летнего бельгийца у «Севильи».

Отмечается, что Янузай не входит в планы главного тренера «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара. Вторую часть прошлого сезона бельгийский футболист провёл на правах аренды в турецком «Истанбул Башакшехир».

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Аднана Янузая в 6 миллионов евро. Футболист известен в Европе главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Кадис Аднан Янузай Тео Бонгонда трансферы футбола - лето 2023
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