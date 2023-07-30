​«Кадис» хочет заменить Бонгонда Янузаем

В летнее трансферное окно «Кадис» потерял Тео Бонгонда – вингер отправился в «Спартак». Испанский клуб может заменить этого игрока Аднаном Янузаем. Как сообщает Diario de Sevilla, «Кадис» может арендовать 28-летнего бельгийца у «Севильи».

Отмечается, что Янузай не входит в планы главного тренера «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара. Вторую часть прошлого сезона бельгийский футболист провёл на правах аренды в турецком «Истанбул Башакшехир».

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Аднана Янузая в 6 миллионов евро. Футболист известен в Европе главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».