​Хави – о трансферах: «Барселоне» нужно ещё немного укрепиться»

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

«Думаю, нам ещё чего-то не хватает. Нам нужно ещё немного укрепиться. Президент и спортивное руководство об этом знают. Чтобы быть конкурентоспособными, мы должны усиливаться. Я очень верю в нынешнюю команду, но думаю, что нам нужно нечто большее», - сказал Хави, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые с 2019 года.

Первый официальный матч нового сезона «Барселона» проведёт 13 августа – против «Хетафе».