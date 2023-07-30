Карвахаль - о поражении 0:3 от «Барселоны»: «Реал» на правильном пути»

Латераль мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал крупное поражение от каталонской «Барселоны» в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 0:3.

«В начале каждого из таймов соперник был лучше нас, мы же не сыграли, как планировали. Потом «Реал» догонял «Барсу» и создавал моменты. Мы достаточно владели мячом и перехватывали инициативу. Это был для нас непростой поединок. Несмотря на неудачу, команда на правильном пути», - передает слова Карвахаля пресс-служба «королевского» клуба.

Следующий контрольный поединок мадридский гранд проведет против туринского «Ювентуса» в четверг, 3 августа.