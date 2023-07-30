«Аль-Хиляль» предлагает 45 млн евро за форварда из Ла Лиги

Нападающий испанской «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В подписании марокканского футболиста заинтересован «Аль-Хиляль», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Руководство саудовского клуба предлагает за трансфер Эн-Несири 45 миллионов евро. Сам форвард не горит желанием покидать испанский чемпионат.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 26-летний форвард провел 31 поединок, отметившись восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Цвета андалусийского коллектива Эн-Несири защищает с 2020 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2025 года.