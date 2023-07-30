Хави высказался о возможном трансфере Дембеле в «ПСЖ»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Усмана Дембеле во французский «ПСЖ».

«Я вижу, что Дембеле счастлив в нашем клубе. Если что-то будет происходить, он нам сообщит. Пока же его все устраивает в «Барселоне», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд готов заплатить за Дембеле 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне атакующий полузащитник принял участие в 35 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач.