Новичок «Барселоны» Гюндоган получил травму

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган получил травму в товарищеском матче против «Реала» (3:0). Об этом сообщает AS.

По информации источника, немецкий футболист получил повреждение приводящей мышцы ноги, из-за чего он пропустит ближайшие игры с «Тоттенхэмом» и «Миланом».

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» нынешним летом из «Манчестер Сити». В минувшем сезоне за «горожан» 32-летний футболист провёл 51 матч, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Свой следующий матч «Барселона» проведёт 2 августа против «Милана». Эта встреча состоится утром, в 6 часов по московскому времени.