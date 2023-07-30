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Новичок «Барселоны» Гюндоган получил травму

30 Июля 2023 • 09:30 Комментировать
Милан
...
Барселона
02.08 06:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган получил травму в товарищеском матче против «Реала» (3:0). Об этом сообщает AS.

По информации источника, немецкий футболист получил повреждение приводящей мышцы ноги, из-за чего он пропустит ближайшие игры с «Тоттенхэмом» и «Миланом».

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» нынешним летом из «Манчестер Сити». В минувшем сезоне за «горожан» 32-летний футболист провёл 51 матч, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.  Свой следующий матч «Барселона» проведёт 2 августа против «Милана». Эта встреча состоится утром, в 6 часов по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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