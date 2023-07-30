Анчелотти подвёл итоги матча «Барселона» - «Реал»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды от каталонской «Барселоны» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:3.

«Несмотря на неудачу, было много хороших моментов. Команда неплохо прессинговала, у нас были голевые моменты, присутствовала мобильность. Конечно, нам было больно проигрывать, но я думаю исключительно о том хорошем, что мы сделали. В этой встрече я смотрел на нашу молодежь. Игроки выполнили мои требования», - цитирует итальянца газета Marca.

Следующий товарищеский матч «сливочные» проведут против туринского «Ювентуса» 3 августа.