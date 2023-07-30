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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Мбаппе

30 Июля 2023 • 07:53 Комментировать

Мадридский «Реал» хочет договориться с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время. По информации ESPN, «королевский» клуб планирует подписать 24-летнего француза до старта нового сезона чемпионата Испании.

Сумма трансфера может составить порядка 200 миллионов евро. Самому Мбаппе испанский гранд готов предложить долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» был готов подождать до лета 2024 года, когда Килиан станет свободным агентом. Однако интерес к игроку со стороны других клубов вынудил мадридцев активизироваться в переговорах.

Президент «Барселоны» высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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