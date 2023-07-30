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Карвахать ответил на вопрос о трансфере Мбаппе

30 Июля 2023 • 07:45 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахать высказался о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе после товарищеского матча против каталонской «Барселоны». «Сливочные» потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

«Я бы хотел обсуждать тех игроков, которые сейчас в команде. Не говорю о Мбаппе или других новичках. Готов обсуждать только тех, кто находится в «Реале», - передает слова защитника газета Marca.

Добавим, что в следующем товарищеском поединке подопечные Карло Анчелотти встретятся с туринским «Ювентусом». Матч состоится в четверг, 3 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе
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