Хави прокомментировал крупную победу «Барселоны» над «Реалом»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о крупной победе над мадридским «Реалом» в товарищеском матче. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:0.

«На днях мы провалились, а в этом матче были лучшими. Мы многое сделали правильно, но у нас было много ошибок, которые предстоит исправить. Результат матча отличный, но на этом этапе он второстепенен. В данный момент важно становиться лучше. Нам нужно меньше терять мяч. При этом я понимаю, что победа над «Реалом» всегда делает наших болельщиков счастливыми», - передает слова тренера газета Marca.

Следующий спарринг «Барселона» проведет против «Милана».