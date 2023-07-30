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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение о продаже защитника

30 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Каталонская «Барселона» определилась с будущим защитника Серджино Деста. Как стало известно инсайдеру Хави Мигелю, «сине-гранатовые» хотят продать американца в текущее трансферное окно.

В случае, если продажа не состоится, чемпион Испании готов досрочно расторгнуть трудовое соглашение с футболистом. Дест не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Напомним, что Серджино перебрался в «Барселону» из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. Трудовой договор защитника рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Дест выступал на правах аренды за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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