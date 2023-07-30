«Барселона» приняла решение о продаже защитника

Каталонская «Барселона» определилась с будущим защитника Серджино Деста. Как стало известно инсайдеру Хави Мигелю, «сине-гранатовые» хотят продать американца в текущее трансферное окно.

В случае, если продажа не состоится, чемпион Испании готов досрочно расторгнуть трудовое соглашение с футболистом. Дест не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Напомним, что Серджино перебрался в «Барселону» из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. Трудовой договор защитника рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Дест выступал на правах аренды за «Милан».