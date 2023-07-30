Куча перекладин и наказание за расточительность: «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в товарищеском «эль класико»

В товарищеском «эль класико» в Техасе встретились мадридский «Реал» и «Барселона».

В былые времена при раскладах прошлого сезона «Барселона» и «Реал» сыграли бы между собой в августе в рамках Суперкубка Испании. Однако в связи с теперешней навороченной системой этот турнир проходит в январе, и ещё неизвестно, встретятся ли там каталонцы и «сливочные» друг с другом. Но зато взамен жаждущие болельщики получили «эль-класико» в ходе предсезонной подготовки клубов в Арлингтоне, штат Техас.

Стартовые составы обеих команд во многом соответствовали образцам прошлого сезона. Всего в них было три исключения. В основе «Реала» оказался Джуд Беллингем, перешедший в эту команду летом из дортмундской «Боруссии», а за «Барселону» с первых минут играли вернувшийся в неё транзитом через несколько клубов Ориоль Ромеу и новичок из «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Первый опасный момент оказался на счету каталонцев. На третьей минуте Ромеу примерно с линии штрафной приложился в правый угол, и мяч после сэйва Куртуа затрепыхался, но не в сетке, и попал в перекладину. Менее опасное подобие момента у других ворот произошло на одиннадцатой минуте. Беллингем открылся под заброс Вальверде и вошёл в штрафную «Барселоны» по правому полуфлангу, однако его удар мгновенно заблокировал Кунде.

На исходе четверти часа игры Дембеле праздновал гол вместе со своими партнёрами, принимая от них поздравления. Барселонцы разыграли штрафной с правого фланга, Педри покатил из центра примерно в обратном направлении, но чуть вперёд, и Дембеле поразил дальний угол (0:1). Хорошо так провернули каталонцы стандартное положение в духе домашней заготовки.

Но вскоре пришлось понервничать поклонникам «сине-гранатовых», ведь восемнадцатая минута принесла пенальти в ворота «блауграны». Вальверде навесил от правого угла штрафной, и Араухо сыграл рукой. Судья указал на точку. Винисиус Жуниор разогнался и с одиннадцатиметровой отметки мощно вонзил мяч в перекладину по центру. Ворота аж затряслись, только толку для «сливочных» в этом не было никакого.

«Реал», желая восстановить статус-кво, действовал первым номером, от себя. По истечении получаса игры Родриго со штрафного сильно прицелился в правый угол – тер Штегену пришлось постараться, чтобы отвести мяч в штангу. Было и очередное попадание Вини Жуниора в перекладину, теперь уже с нескольких метров, и снова ворота «сине-гранатовых» заходили ходуном. Тчуамени на добивании попал в правую штангу, и в этом эпизоде пострадал тер Штеген, страсти накалялись.

Рвануло после грубой игры де Йонга в центре поля, началась серьёзная стычка. Зачинщик беспорядков по итогам данного акта был награждён жёлтой карточкой. Незадолго до этого Дембеле простил мадридцев в контратаке, выйдя один на один и ткнув мяч в Куртуа. А немного позже Винисиус Жуниор не смог переиграть тер Штегена в чужой штрафной. Были ещё карточки за неспортивное поведение, плюс из-за травм заменились Кристенсен, Гюндоган и Ферлан Менди.

В общем, первый тайм выдался огонь, голов могло быть гораздо больше! Все эти каркасы ворот, заварушки, фолы на грани и споры с арбитром свидетельствовали о знатном накале и высокой вовлечённости футболистов в выяснение отношений на футбольном поле. Команды, безусловно, понимали, что это отнюдь не рядовой матч, хотя и товарищеский. «Эль класико» в любом случае должно будоражить умы и сердца всех к нему причастных.

Второй тайм в основном выдался менее концентрированным на яркие эпизоды, но в концовке команды решили это исправить. По истечении часа игры «Реал» отметился новым попаданием в перекладину. На 83-й минуте состоялся опасный выход в контратаку Вини Жуниора, который слева низом запустил мяч очень близко к дальней штанге. Чуть позже Фермин Лопес красиво отправил сферу в левую девятку с семнадцати метров и сделал счёт 0:2. А что сделал дальше Винисиус Жуниор? Правильно: попал в перекладину.

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Ещё Хоселу пробил головой левее створа после подачи штрафного с правого фланга. И последовало наказание для мадридцев. Поражения с крупным счётом «Реал» по игре не заслуживал, но таковое случилось. Фермин справа отдал пас к центру на Феррана Торреса, который пробросил мяч в воздух в борьбе с Куртуа и с разворота в падении послал его в авоську (0:3). За свою расточительность и кучу нереализованных моментов с попаданиями в перекладины «сливочные» получили разгромный проигрыш в техасском «эль-класико».

Кирилл Иванцов