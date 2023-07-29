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​«Порту» объявил о трансфере хавбека из «Барселоны» и раскрыл условия официально

29 Июля 2023 • 20:45 Комментировать

«Порту» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Нико Гонсалеса. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет. В нём прописана опция выкупа за 60 миллионов евро.

«Драконы» раскрыли финансовые условия сделки. Клуб заплатил «Барселоне» 8,4 миллиона евро. Заработок каталонцев может увеличиться – «сине-гранатовые» получат 40% от суммы следующего трансфера футболиста. Кроме того, «Барселона» до конца июня 2025 года может реализовать опцию обратного выкупа Гонсалеса за 30 миллионов евро.

За «Порту» Нико Гонсалес будет играть под номером 16.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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