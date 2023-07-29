«Порту» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Нико Гонсалеса. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет. В нём прописана опция выкупа за 60 миллионов евро.

«Драконы» раскрыли финансовые условия сделки. Клуб заплатил «Барселоне» 8,4 миллиона евро. Заработок каталонцев может увеличиться – «сине-гранатовые» получат 40% от суммы следующего трансфера футболиста. Кроме того, «Барселона» до конца июня 2025 года может реализовать опцию обратного выкупа Гонсалеса за 30 миллионов евро.

За «Порту» Нико Гонсалес будет играть под номером 16.