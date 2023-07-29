​«ПСЖ» вряд ли подпишет Дембеле, пока не уйдёт Мбаппе

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле находится на радаре «ПСЖ». При этом гранд Лиги 1 вряд ли предпримет реальные попытки подписать 26-летнего француза до тех пор, пока Килиан Мбаппе не уйдёт. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Дембеле близок к переходу в «ПСЖ». Позже эти сообщения были опровергнуты – никаких договорённостей с чемпионами Франции у футболиста нет.

Стоит сказать, что в настоящий момент Усман Дембеле ведёт с «Барселоной» переговоры о продлении контракта.

До конца июля выкупить Усмана Дембеле у «Барселоны» можно за 50 миллионов евро. Дальше, в августе, клаузула вырастает вдвое.