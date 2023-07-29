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​Новичок «Реала» Гюлер травмировал колено

29 Июля 2023 • 20:13 Комментировать (4)

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер травмировал правое колено. Как сообщает в социальных сетях журналист Аранча Родригес, в ходе обследования у 18-летнего футболиста выявили повреждение внутреннего мениска.

В ближайшие часы Гюлер отправится в Мадрид, где будет продолжать лечение. «Реал», как известно, в настоящий момент находится в турне в США.

Арда Гюлер несколько недель назад перебрался в «Реал» из «Фенербахче». Согласно данным портала transfermarkt, мадридцы заплатили за турецкого футболиста 20 миллионов евро.

В ночь с субботы на воскресенье «Реал» проведёт товарищеский матч против «Барселоны». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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Комментарии (4)
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andi
29 Июля 2023 в 21:17
Пора вставлять тренеру по физподготовке.
ингерман
29 Июля 2023 в 20:27
песец падкралси низамецна.. 😫
NOBODY
29 Июля 2023 в 20:19
начинается.....вот тебе и звезда.....
andi
29 Июля 2023 в 21:18
Он то причем?
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