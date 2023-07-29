​Новичок «Реала» Гюлер травмировал колено

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер травмировал правое колено. Как сообщает в социальных сетях журналист Аранча Родригес, в ходе обследования у 18-летнего футболиста выявили повреждение внутреннего мениска.

В ближайшие часы Гюлер отправится в Мадрид, где будет продолжать лечение. «Реал», как известно, в настоящий момент находится в турне в США.

Арда Гюлер несколько недель назад перебрался в «Реал» из «Фенербахче». Согласно данным портала transfermarkt, мадридцы заплатили за турецкого футболиста 20 миллионов евро.

В ночь с субботы на воскресенье «Реал» проведёт товарищеский матч против «Барселоны». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.