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Анчелотти: «Реалу» не нужен нападающий, состав полностью укомплектован

29 Июля 2023 • 17:47 Комментировать (3)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об атакующей линии команды.

«На данный момент нападающих достаточно. Состав «Реала» полностью укомплектован. В атаке у нас есть все, чтобы забивать», — цитирует Анчелотти COPE.

В СМИ продолжается активное обсуждение возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».  

Ранее наставник «Реала» заявил, что не будет отвечать на вопросы о французском форварде.

30 июля в рамках предсезонной подготовки «Реал» проведет товарищеский матч с «Барселоной». Начало встречи запланировано на 00:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляция на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ivan_petrenko95
29 Июля 2023 в 18:36
такой ответ скорее проявление лояльности к боссам Реала, чем реально его мнение. начинать сезон с одним Хоселу в составе это самоубийство, очевидно же. Если план в том что его будет подменять на острие Родриго, то достаточно посмотреть на прошлый сезон чтоб убедиться что его совсем не его позиция.
NOBODY
29 Июля 2023 в 19:11
Барим Диас - я думаю его наигрывают напом также...плюс молодой, забыл как зовут
ivan_petrenko95
29 Июля 2023 в 20:11
да не, Диас еще меньше подходит на это место, скорее он будет справа когда Родриго будет в центре нападения. а молодой в том то и дело что молодой, в таких клубах как Реал нет времени на раскачку, там нужен результат здесь и сейчас.
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