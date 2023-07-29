Анчелотти: «Реалу» не нужен нападающий, состав полностью укомплектован

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об атакующей линии команды.

«На данный момент нападающих достаточно. Состав «Реала» полностью укомплектован. В атаке у нас есть все, чтобы забивать», — цитирует Анчелотти COPE.

В СМИ продолжается активное обсуждение возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

Ранее наставник «Реала» заявил, что не будет отвечать на вопросы о французском форварде.

30 июля в рамках предсезонной подготовки «Реал» проведет товарищеский матч с «Барселоной». Начало встречи запланировано на 00:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляция на портале LiveResult.