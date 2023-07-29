Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар может уйти из футбола

29 Июля 2023 • 17:33 Комментировать (1)

Бельгийский вингер Эден Азар может повесить бутсы на гвоздь уже в ближайшее время. Как сообщает испанское издание AS, вариант с завершением карьеры становится всё более вероятным для бельгийца.

В начале лета было объявлено об уходе Азара из мадридского «Реала», где за четыре года бельгиец себя почти никак не проявил. С тех пор 32-летний футболист не имеет клубной прописки.

Ранее Эдена Азара слухи связывали с переездом в МЛС, в частности с «Интер Майами». Состав этой команды в летнее трансферное окно пополнили такие звёзды, как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
29 Июля 2023 в 17:46
Два года назад уже ушел........Если в Интер Майями - то, то возвращение в любительский футбол.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
17:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реалу» не нужен нападающий, состав полностью укомплектован 2
17:33 · Испания. Ла Лига
​Азар может уйти из футбола 1
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Регилону
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» не хочет платить больше 25 млн евро за хавбека «Тоттенхэма»
15:52 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» объявила об уходе Кавани официально
14:13 · Испания. Ла Лига
Дембеле решил остаться в «Барселоне», но «ПСЖ» не сдаётся 1
14:11 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто оценил перспективы «Барселоны» в новом сезоне
12:22 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Я не против вопросов о Мбаппе, я просто не отвечаю на них»
12:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует покинуть проект Суперлиги из-за испортившихся отношений с «Реалом» 3
11:33 · Испания. Ла Лига
​Кавани готовится к дебюту за «Бока Хуниорс»
11:15 · Испания. Ла Лига
​Бартра забил гол с центра поля – видео видео
11:12 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке нового полузащитника
11:03 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Не верю, что Дембеле уйдёт»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны»
10:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может избавиться от Ленгле, в клубе обеспокоены, ведь у игрока большая зарплата 1
Все новости
Рекомендуем