​Азар может уйти из футбола

Бельгийский вингер Эден Азар может повесить бутсы на гвоздь уже в ближайшее время. Как сообщает испанское издание AS, вариант с завершением карьеры становится всё более вероятным для бельгийца.

В начале лета было объявлено об уходе Азара из мадридского «Реала», где за четыре года бельгиец себя почти никак не проявил. С тех пор 32-летний футболист не имеет клубной прописки.

Ранее Эдена Азара слухи связывали с переездом в МЛС, в частности с «Интер Майами». Состав этой команды в летнее трансферное окно пополнили такие звёзды, как Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.