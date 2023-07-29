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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Валенсия» объявила об уходе Кавани официально

29 Июля 2023 • 15:52 Комментировать

Нападающий Эдинсон Кавани больше не является игроком «Валенсии». Испанский клуб на страницах своего официального сайта объявил о расторжении контракта с 36-летним уругвайцем. «Летучие мыши» поблагодарили Кавани за его выступления и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Всего за «Валенсию» Эдинсон Кавани провёл 28 матчей. В них уругваец забил семь голов и отдал два голевых паса.

Новым клубом Кавани должен стать «Бока Хуниорс». В последние дни слухи активно связывали опытного форварда с аргентинским грандом. Сообщалось даже, что Кавани может дебютировать за «Бока Хуниорс» уже в начале августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани трансферы футбола - лето 2023
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