Нападающий Эдинсон Кавани больше не является игроком «Валенсии». Испанский клуб на страницах своего официального сайта объявил о расторжении контракта с 36-летним уругвайцем. «Летучие мыши» поблагодарили Кавани за его выступления и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Всего за «Валенсию» Эдинсон Кавани провёл 28 матчей. В них уругваец забил семь голов и отдал два голевых паса.

Новым клубом Кавани должен стать «Бока Хуниорс». В последние дни слухи активно связывали опытного форварда с аргентинским грандом. Сообщалось даже, что Кавани может дебютировать за «Бока Хуниорс» уже в начале августа.