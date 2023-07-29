Дембеле решил остаться в «Барселоне», но «ПСЖ» не сдаётся

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле сообщил руководству «ПСЖ», что принял решение остаться в стане «сине-гранатовых». По информации от издания Sport, парижане не сдаются в попытках заполучить Дембеле, несмотря на решение игрока.

Напомним, в контракте Усмана с «Барселоной» есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, которая истекает 1 августа. После этого футболист будет доступен только за 100 миллионов евро.

Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года, когда за сумму в районе 135 миллионов евро перебрался из дортмундской «Боруссии».