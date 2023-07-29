Серхи Роберто оценил перспективы «Барселоны» в новом сезоне

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто оценил перспективы каталонского клуба в предстоящем сезоне.

«У нас лучшая команда в мире. Мы должны бороться за каждый титул. Мы выиграли Ла Лигу, но проиграли в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Я полностью уверен в выходе из группы перед этим сезоном», – заявил защитник «блауграны» на пресс-конференции перед товарищеской встречей с мадридским «Реалом».

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хави смогли вернуть титул чемпионов Испании на «Камп Ноу» спустя четыре года, параллельно вылетев из групповой стадии Лиги чемпионов второй турнир подряд.