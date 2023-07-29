​Стало известно, когда Мбаппе перейдёт в «Реал»

«Реал» с удивлением следит за потоком слухов о том, что клуб уже этим летом может подписать звёздного Килиана Мбаппе. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

По данным источника, «Реал» не вёл и не планирует вести переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мбаппе этим летом. Более того, мадридский гранд не планирует задействовать посредников. План «сливочных» остаётся прежним – подписать Килиана свободным агентом летом 2024 года.

Отмечается, что Мбаппе, судя по всему, полон решимости отработать контракт в Париже и переехать в Мадрид через год.

Напомним, что «ПСЖ» не взял Мбаппе в японское турне из-за нежелания игрока продлевать контракт.

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