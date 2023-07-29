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​Анчелотти: «Я не против вопросов о Мбаппе, я просто не отвечаю на них»

29 Июля 2023 • 12:22 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжает оставлять без конкретных ответов вопросы о возможном переходе в клуб Килиана Мбаппе.

Напомним, что 24-летнего Мбаппе «ПСЖ» выставил на трансфер. Гранд Лиги 1 предпочитает продать игрока этим летом, не желая расставаться с ним бесплатно через год.

«Я не против вопросов о Мбаппе, я просто не отвечаю на них!» - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее рулевой «Реала» уже просил журналистов перейти к следующим вопросам, когда его спрашивали о ситуации с Мбаппе.  

Отметим, что следующим летом Карло Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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