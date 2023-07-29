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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует покинуть проект Суперлиги из-за испортившихся отношений с «Реалом»

29 Июля 2023 • 12:08 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» в ближайшее время планирует объявить о выходе из проекта Суперлиги, создателем которой является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. По информации от журналиста Хорхе Пикона, причиной такого решения руководства «сине-гранатовых» стали испорченные отношения с «Реалом».

Напомним, после обвинений в адрес «Барселоны» по делу Негрейры президент «Реала» публично раскритиковал каталонцев. После этого отношения между клубами заметно ухудшились.

«Барселона» также хочет выйти из Суперлиги, чтобы продемонстрировать свою приверженность УЕФА и избежать санкций, которые могут наложить на команду из-за разбирательств по делу Негрейры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Суперлига
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Комментарии (2)
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andi
29 Июля 2023 в 14:07
Скорее из за того что Лапорта нищеброт и готов лизнуть УЕФА.
euro foot
29 Июля 2023 в 14:00
И правильно!
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