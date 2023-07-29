«Барселона» планирует покинуть проект Суперлиги из-за испортившихся отношений с «Реалом»

Каталонская «Барселона» в ближайшее время планирует объявить о выходе из проекта Суперлиги, создателем которой является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. По информации от журналиста Хорхе Пикона, причиной такого решения руководства «сине-гранатовых» стали испорченные отношения с «Реалом».

Напомним, после обвинений в адрес «Барселоны» по делу Негрейры президент «Реала» публично раскритиковал каталонцев. После этого отношения между клубами заметно ухудшились.

«Барселона» также хочет выйти из Суперлиги, чтобы продемонстрировать свою приверженность УЕФА и избежать санкций, которые могут наложить на команду из-за разбирательств по делу Негрейры.