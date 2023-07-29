​Кавани готовится к дебюту за «Бока Хуниорс»

Известный нападающий Эдинсон Кавани вот-вот станет футболистом «Бока Хуниорс». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, сделка по 36-летнему Кавани уже согласована. Уругваец в Аргентине получит солидный контракт сроком на полтора года.

Отмечается, что Кавани может дебютировать за «Бока Хуниорс» уже в матче Кубка Либертадорес против «Насьоналя». Команды сыграют в ночь со 2 на 3 августа, если говорить о европейском времени.

Сезон 2022/2023 Эдинсон Кавани провёл в «Валенсии». В начале июля опытный форвард заявил, что мечтает поиграть за «Бока Хуниорс».