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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бартра забил гол с центра поля – видео видео

29 Июля 2023 • 11:15 Комментировать

В пятницу в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч проводили «Бетис» и «Бёрнли». За испанскую команду голом отметился 32-летний защитник Марк Бартра, который недавно вернулся в «Бетис» после сезона в Турции. Бартра отличился ударом с центра поля, подловив голкипера англичан на выходе. В рамке ворот «бордовых» стоял Джеймс Траффорд, за которого клуб недавно заплатил «Манчестер Сити» 17,3 миллиона евро.

Видео гола Марка Бартры, воспитанника «Барселоны», можно посмотреть ниже.

 

Первый официальный матч нового сезона «Бетис» проведёт 13 августа – против «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Бёрнли Марк Бартра Джеймс Траффорд
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