Серхи Роберто: «Не верю, что Дембеле уйдёт»

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто высказался насчёт возможного трансфера нападающего «сине-гранатовых» Усмана Дембеле в «ПСЖ». Напомним, до 1 августа у француза действуют отступные в размере 50 миллионов евро. Если парижская команда заплатит эти деньги, половина из них достанется Усману, согласно пункту в контракте игрока с «Барселоной».

«Не верю, что Дембеле уйдёт. По крайней мере, я надеюсь на это. Он является очень важным футболистом для «Барселоны». Он является особенным игроком в нашем составе, которого очень любят в раздевалке», – сказал Роберто на пресс-конференции перед товарищеским матчем с мадридским «Реалом».