Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не может избавиться от Ленгле, в клубе обеспокоены, ведь у игрока большая зарплата

29 Июля 2023 • 10:40 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» всё ещё не может избавиться от центрального защитника Клемана Ленгле. По информации от журналиста Габриэля Санса, в клубе всерьёз обеспокоены этим фактом, ведь у футболиста одна из самых больших зарплат в клубе – 16 миллионов евро в год.

Напомним, Ленгле прошлый сезон провёл на правах аренды в составе лондонского «Тоттенхэма». В конце кампании «шпоры» были не прочь выкупить француза на постоянной основе, но лондонцы не смогли удовлетворить финансовые требования «Барселоны» по сумме компенсации.

Отметим, что сам Клеман готов покинуть «Барселону» и продолжает искать для себя новые варианты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Bartimeus
29 Июля 2023 в 10:44
варианты из Азии рассматривать, если поступят. Охренеть зарплата у лавочника, который и 5 матчей в сезоне может не сыграть.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
11:12 · Италия. Серия А
«Милан» близок к покупке нового полузащитника
11:03 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Не верю, что Дембеле уйдёт»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны»
10:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может избавиться от Ленгле, в клубе обеспокоены, ведь у игрока большая зарплата 1
10:20 · Испания. Ла Лига
Если «ПСЖ» выплатит «Барселоне» 50 миллионов отступных за Дембеле, Усман получит половину суммы 1
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»
07:50 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде высказался о Мбаппе
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от идеи подписания Мораты – клуб предпочёл другого форварда слухи
01:52 · Испания. Ла Лига
Кесси ждёт предложений из Саудовской Аравии слухи
01:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду»
01:20 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике не будет приглашать Педри в «ПСЖ» из уважения к «Барселоне» 1
00:50 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Не думал, что смогу вернуться в «Барселону»
00:18 · Италия. Серия А
Пике рассказал, как мог перейти в «Ювентус»
00:02 · Испания. Ла Лига
Педри не собирается переходить в «ПСЖ»
28 Июля
23:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле продолжает переговоры по новому контракту с «Барселоной», несмотря на интерес «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем