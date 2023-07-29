«Барселона» не может избавиться от Ленгле, в клубе обеспокоены, ведь у игрока большая зарплата

Каталонская «Барселона» всё ещё не может избавиться от центрального защитника Клемана Ленгле. По информации от журналиста Габриэля Санса, в клубе всерьёз обеспокоены этим фактом, ведь у футболиста одна из самых больших зарплат в клубе – 16 миллионов евро в год.

Напомним, Ленгле прошлый сезон провёл на правах аренды в составе лондонского «Тоттенхэма». В конце кампании «шпоры» были не прочь выкупить француза на постоянной основе, но лондонцы не смогли удовлетворить финансовые требования «Барселоны» по сумме компенсации.

Отметим, что сам Клеман готов покинуть «Барселону» и продолжает искать для себя новые варианты.