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Если «ПСЖ» выплатит «Барселоне» 50 миллионов отступных за Дембеле, Усман получит половину суммы

29 Июля 2023 • 10:20 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в случае перехода в «ПСЖ» может получить половину суммы компенсации, которую парижане заплатят каталонцам. Напомним, до 1 августа у «ПСЖ» есть возможность выкупить футболиста за 50 миллионов евро. Если французский клуб опоздает, сумма вырастет до 100 миллионов евро.

По информации от издания L’Equipe, если трансфер состоится, 25 миллионов из 50 «Барселона» будет обязана заплатить самому Дембеле, о чём указано в контракте, который был подписан прошлым летом.

Усман пока не принял окончательное решение, несмотря на то, что активность отступных в размере 50 миллионов евро истекает через 3 дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Bartimeus
29 Июля 2023 в 10:41
А если за сотку продавать, Дембеле 50 лямов получит? очередное проявления гениев менеджмента Барсы
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