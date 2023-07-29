Президент «Барселоны» высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на новости о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Беспокоюсь ли я из-за этого трансфера? Нет. Мбаппе – отличный футболист на бумаге, который оказывает серьезное давление на поле. Когда такой игрок есть в составе соперника, то появляются сложности, но я уверен в своей команде. Для меня футболисты «Барселоны» - самые лучшие», - цитирует Лапорту Barca Universal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским грандом, истекающий летом 2024 года. В связи с этим клуб решил продать форварда этим летом.