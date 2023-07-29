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Игрок «Реала» Вальверде высказался о Мбаппе

29 Июля 2023 • 07:50 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался относительно ситуации нападающего Килиана Мбаппе во французском «ПСЖ». Парижане намерены продать игрока из-за того, что тот не хочет продлевать трудовое соглашение.

«Я не могу многое говорить по этому поводу, ведь являюсь футболистом «Реала». Килиан – один из лучших футболистов мира и будет являться им еще как минимум несколько лет. Мне нравится наблюдать за его игрой», - передает слова уругвайца Relevo.

Ранее было объявлено, что Мбаппе исключен из состава парижского клуба на предсезонный сбор и был выставлен на трансфер.

Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Главным претендентом на него является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
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