Игрок «Реала» Вальверде высказался о Мбаппе

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался относительно ситуации нападающего Килиана Мбаппе во французском «ПСЖ». Парижане намерены продать игрока из-за того, что тот не хочет продлевать трудовое соглашение.

«Я не могу многое говорить по этому поводу, ведь являюсь футболистом «Реала». Килиан – один из лучших футболистов мира и будет являться им еще как минимум несколько лет. Мне нравится наблюдать за его игрой», - передает слова уругвайца Relevo.

Ранее было объявлено, что Мбаппе исключен из состава парижского клуба на предсезонный сбор и был выставлен на трансфер.

Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Главным претендентом на него является мадридский «Реал».