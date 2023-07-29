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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси ждёт предложений из Саудовской Аравии слухи

29 Июля 2023 • 01:52 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Футболист «Барселоны» Франк Кесси надеется продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Полузащитник вознамерился уйти из каталонского клуба, так как на него не рассчитывает рулевой Хави Эрнандес. Согласно сведениям журналиста Феррана Корреаса, ивуариец сожалеет о том, что ранее «Барселона» отклонила предложение «Аль-Хиляля», который был готов платить игроку 10 млн евро в год. В настоящий момент Кесси находится в ожидании появления новых вариантов трудоустройства в Саудовской Аравии.

Интерес к 26-летнему футболисту приписывается туринскому «Ювентусу» и лондонскому «Тоттенхэму». Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Франка Кесси в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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