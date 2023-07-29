Футболист «Барселоны» Франк Кесси надеется продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Полузащитник вознамерился уйти из каталонского клуба, так как на него не рассчитывает рулевой Хави Эрнандес. Согласно сведениям журналиста Феррана Корреаса, ивуариец сожалеет о том, что ранее «Барселона» отклонила предложение «Аль-Хиляля», который был готов платить игроку 10 млн евро в год. В настоящий момент Кесси находится в ожидании появления новых вариантов трудоустройства в Саудовской Аравии.

Интерес к 26-летнему футболисту приписывается туринскому «Ювентусу» и лондонскому «Тоттенхэму». Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Франка Кесси в 25 млн евро.