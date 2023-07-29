Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о расставании клуба с нападающим Каримом Бензема.

35-летний француз, выступавший за «сливочных» с 2009 года, перебрался в саудовский «Аль-Иттихад».

«Уход Бензема? «Реал» всегда будет двигаться дальше. Клуб пережил уход Криштиану Роналду, и теперь переживёт расставание с Каримом. Но мы всегда будем благодарны этим игрокам», – приводит Madrid Xtra слова итальянского рулевого.

Карим Бензема сыграл 648 матчей за «Реал», отметившись 354 голами. В дебютном поединке за «Аль-Иттихад» против «Эсперанс» форвард записал на свой счёт забитый мяч и результативный пас.