Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу: «Не думал, что смогу вернуться в «Барселону»

29 Июля 2023 • 00:50 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу до сих пор не может поверить, что вернулся в родной для себя клуб.

Игрок покинул ряды «сине-гранатовых» на самом старте карьеры – в далёком 2011 году, когда его подписал «Челси», – а спустя 12 лет вновь оказался в «Барселоне», перебравшись из «Жироны».

«Для меня очень ценно снова надевать футболку «Барселоны». Теперь мне нужно как можно скорее адаптироваться к требованиям тренера.

Честно говоря, я не думал, что вернусь. Я был полностью сосредоточен на футболе, не особо задумывался о будущем. Удачный прошлый сезон позволил сделать мне этот огромный шаг. Передо мной невероятный вызов, я воодушевлён», – цитирует Marca 31-летнего хавбека.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
01:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду»
01:20 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике не будет приглашать Педри в «ПСЖ» из уважения к «Барселоне»
00:50 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Не думал, что смогу вернуться в «Барселону»
00:18 · Италия. Серия А
Пике рассказал, как мог перейти в «Ювентус»
00:02 · Испания. Ла Лига
Педри не собирается переходить в «ПСЖ»
28 Июля
23:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле продолжает переговоры по новому контракту с «Барселоной», несмотря на интерес «ПСЖ»
23:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта 16-летнего вундеркинда после предсезонного сбора
22:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не хочет обсуждать трансфер Мбаппе с президентом «ПСЖ» - известна причина 1 слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги работает над подписанием ван де Бека
22:47 · Испания. Ла Лига
Пике: «Мбаппе должен играть в Ла Лиге»
22:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» не станет платить 250 млн евро за Мбаппе, но переговоры продолжаются слухи
22:26 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» по-прежнему требует 127 млн евро за Фелиша слухи
22:18 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг перейдёт из «Тоттенхэма» в «Атлетико» слухи
21:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с ценником Кесси, решившего уйти слухи
21:37 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Рад играть под номером Роналду»
Все новости
Рекомендуем