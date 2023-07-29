Ромеу: «Не думал, что смогу вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу до сих пор не может поверить, что вернулся в родной для себя клуб.

Игрок покинул ряды «сине-гранатовых» на самом старте карьеры – в далёком 2011 году, когда его подписал «Челси», – а спустя 12 лет вновь оказался в «Барселоне», перебравшись из «Жироны».

«Для меня очень ценно снова надевать футболку «Барселоны». Теперь мне нужно как можно скорее адаптироваться к требованиям тренера.

Честно говоря, я не думал, что вернусь. Я был полностью сосредоточен на футболе, не особо задумывался о будущем. Удачный прошлый сезон позволил сделать мне этот огромный шаг. Передо мной невероятный вызов, я воодушевлён», – цитирует Marca 31-летнего хавбека.