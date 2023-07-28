«Барселона» объявит о продлении контракта 16-летнего вундеркинда после предсезонного сбора

«Барселона» в скором времени объявит о договорённости с 16-летним вингером Ламином Ямалом.

Как и планировалось, юный футболист заключил с «сине-гранатовыми» соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. По информации из обновлённого отчёта инсайдера Фабрицио Романо, клуб официально подтвердит сделку уже совсем скоро – сразу по завершении предсезонного сбора.

Ламин Ямал провёл один официальный матч за первую команду каталонского гранда. Недавно испанские СМИ рассказали о том, что игроки «Барселоны» были впечатлены выступлениями 16-летней восходящей звезды на тренировках – он напомнил им Лионеля Месси образца начала карьеры.