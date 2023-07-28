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«Барселона» объявит о продлении контракта 16-летнего вундеркинда после предсезонного сбора

28 Июля 2023 • 23:03 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» в скором времени объявит о договорённости с 16-летним вингером Ламином Ямалом.

Как и планировалось, юный футболист заключил с «сине-гранатовыми» соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. По информации из обновлённого отчёта инсайдера Фабрицио Романо, клуб официально подтвердит сделку уже совсем скоро – сразу по завершении предсезонного сбора.

Ламин Ямал провёл один официальный матч за первую команду каталонского гранда. Недавно испанские СМИ рассказали о том, что игроки «Барселоны» были впечатлены выступлениями 16-летней восходящей звезды на тренировках – он напомнил им Лионеля Месси образца начала карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямал
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