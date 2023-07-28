Ситуация с будущим звёздного форварда Килиана Мбаппе никак не прояснится. «ПСЖ» решил не брать игрока в японское турне из-за его нежелания продлевать контракт. В Париже якобы считают, что Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал» свободным агентом через год. При этом вероятность осуществления этого трансфера уже этим летом сохраняется. Правда, не всё так просто.

Как сообщает Marca, «Реал» не хочет обсуждать возможность трансфера Мбаппе напрямую с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. Причина заключается в том, что в конце августа 2021 года руководитель парижского клуба даже не ответил на три предложения из Мадрида по Мбаппе.