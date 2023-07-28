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«Барселона» определилась с ценником Кесси, решившего уйти слухи

28 Июля 2023 • 21:53 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» охотно рассмотрит трансферные предложение по полузащитнику Франку Кесси.

Как недавно стало известно, ивуариец решил покинуть ряды «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. По информации испанских СМИ, «Барселона» отпустит 26-летнего хавбека, если за него предложат от 25 млн евро, и многие клубы готовы начать переговоры по игроку. Фаворитом в борьбе за Кесси считается «Ювентус», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Франк Кесси перешёл в «Барселону» прошлым летом. На его счету три забитых мяча и три ассиста в 43 матчах за команду Хави Эрнандеса в прошедшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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