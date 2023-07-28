«Барселона» охотно рассмотрит трансферные предложение по полузащитнику Франку Кесси.

Как недавно стало известно, ивуариец решил покинуть ряды «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. По информации испанских СМИ, «Барселона» отпустит 26-летнего хавбека, если за него предложат от 25 млн евро, и многие клубы готовы начать переговоры по игроку. Фаворитом в борьбе за Кесси считается «Ювентус», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Франк Кесси перешёл в «Барселону» прошлым летом. На его счету три забитых мяча и три ассиста в 43 матчах за команду Хави Эрнандеса в прошедшей кампании.