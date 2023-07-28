Винисиус: «Рад играть под номером Роналду»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что по-особенному относится к «семёрке» на спине.

23-летний бразилец выбрал себе седьмой номер перед началом текущей кампании.

«Очень счастлив и горд тем, что мне доверили носить седьмой номер, под которым в своё время выступал Роналду.

Меня вдохновляет пример Криштиану. Я следил за его игрой в «Реале» с первого до последнего матча, и он ознаменовал эпоху в клубе», – приводит Madrid Xtra слова Винисиуса Жуниора, пополнившего ряды «сливочных» летом 2018 года – тогда же, напомним, звёздный португалец и перешёл в туринский «Ювентус».