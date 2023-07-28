Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси решил сменить клубную прописку.

Руководство гранда Ла Лиги давно рассматривало возможность продажи 26-летнего игрока с целью привлечения дополнительных средств. По данным журналиста Маттео Моретто, теперь уйти намерен сам Кесси – его взаимоотношения с главным тренером Хави Эрнандесом оставляют желать лучшего. Ивуариец уже готовится к расставанию с «Барселоной».

Интерес к Франку Кесси проявляют «Тоттенхэм» и «Ювентус», ранее также сообщалось о возможном переезде хавбека в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость экс-звезды «Милана» и «Аталанты» в 25 млн евро.