В контракте Педри с «Барселоной» нет пункта отступных в размере 110 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Педри вряд ли покинет клуб в ближайшее время.

По распространившимся в прессе сведениям, 22-летний игрок временно доступен за 110 млн евро, чем планировал воспользоваться «Пари Сен-Жермен». Как сообщает журналист Адриа Альбетс, ссылаясь на близкие к «Барселоне» источники, это не соответствует действительности – в контракте Педри нет клаузулы в 110 млн евро. Настоящая сумма отступных, действующая на сегодняшний день, значительно выше – 1 млрд евро.

Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. На счету хавбека 109 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах.