Н'Дойе: «Алексей Миранчук — очень техничный игрок, посоветовал бы ему поехать в Ла Лигу»

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Если бы я был агентом Лёши, посоветовал бы ему поехать играть в Ла Лигу. Миранчук — очень техничный игрок. И должен играть в Испании», — приводит слова сенегальца Sport24.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за клуб из Бергамо в 56 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором семи результативных передач.

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.