Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Н'Дойе: «Алексей Миранчук — очень техничный игрок, посоветовал бы ему поехать в Ла Лигу»

28 Июля 2023 • 19:14 Комментировать

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Если бы я был агентом Лёши, посоветовал бы ему поехать играть в Ла Лигу. Миранчук — очень техничный игрок. И должен играть в Испании», — приводит слова сенегальца Sport24.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за клуб из Бергамо в 56 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором семи результативных передач.

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Даме Н’Дойе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
19:40 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который потратил на игроков больше всех этим летом 1
19:14 · Испания. Ла Лига
Н'Дойе: «Алексей Миранчук — очень техничный игрок, посоветовал бы ему поехать в Ла Лигу»
18:44 · Испания. Ла Лига
​Дембеле не договаривался с «ПСЖ»
17:34 · Испания. Ла Лига
​«Реал» ждёт подтверждения ирландского гражданства Беллингема
17:18 · Испания. Ла Лига
​Дембеле выберет между «Барселоной» и «ПСЖ»
16:49 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» близок к подписанию топ-форварда
16:17 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о «Севилье»: «Никаких официальных контактов не возникало»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Понимаем причины, по которым Месси решил поехать в Майами» 1
15:36 · Испания. Ла Лига
​Лапорта высказался о переездах звёзд в Саудовскую Аравию
15:32 · Испания. Ла Лига
​Лапорта – о Месси: «Моя совесть чиста»
14:17 · Италия. Серия А
«Милан» улучшил предложение по Юнусу Мусе слухи
12:41 · Испания. Ла Лига
Хави заверил Эрика Гарсию, что игрока не продадут этим летом
11:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» узнал окончательную цену Мбаппе, речь идёт о рекордном трансфере
10:13 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» скоро может сделать первый шаг на пути к продаже Мбаппе в «Реал»
09:04 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал об адаптации в «Реале»
Все новости
Рекомендуем